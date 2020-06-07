فولفسبورج يضاعف محنة بريمن تحت أنظار مرموش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ضاعف فريق فولفسبورج من محنة مضيفه فيردر بريمن بتحقيق فوز متأخر بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثلاثين من الدوري الألماني.

ويدين فولفسبورج بالفضل في هذا الفوز للاعبه فوتر فيجورست الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

ويتواجد المحترف المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج، لكنه لم يشارك في المباراة.

ورفع فولفسبورج رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد فيردر بريمن عند 25 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، ليقترب أكثر من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.