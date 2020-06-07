الإسماعيلي: استكمال الدوري صعب.. ويمكن لعب الكأس والبطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى بالنادي الإسماعيلي، صعوبة استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا، لكنه لم يمانع استكمال كأس مصر والبطولة العربية.

وقال سعفان، في تصريحات إذاعية لمحطة "أون سبورت إف إم" اليوم الأحد: "أتابع تدريبات حراس المرمى في الإسماعيلي باستمرار عبر جروب واتس آب".

وأضاف: "أؤيد بدء موسم جديد وإلغاء النسخة الحالية من بطولة الدوري، لم نذهب إلى النادي منذ 15 مارس الماضي منذ عودتنا من كازابلانكا".

وأوضح: "مر حتى الآن 90 يوما ابتعدنا خلالهم عن كرة القدم وفي ظل الكسل وشهر رمضان والحظر، كل هذه العوامل ستجعل من استئناف الدوري أمر في غاية الصعوبة".

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وأكمل: "أرى إمكانية استئناف كأس مصر والبطولة العربية، هناك اقتراح لاستكمال البطولة العربية بخوض دورة رباعية في المغرب بمشاركة الإسماعيلي واتحاد جدة والشباب السعوديين والرجاء المغربي".

وتابع: "هذا هو رأيي الشخصي، لكن الرأي النهائي يعود إلى كبار المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة ومجلس إدارة النادي الإسماعيلي من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن مصير بطولة الدوري".

وانتقل سعفان للحديث عن إمكانية استعادة خدمات محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، بعد عام من رحيله عن الدراويش قائلا: "أرى أن الإسماعيلي ليس بحاجة لضم حارس مرمى جديد، لدينا 5 حراس مميزين".

وأتم قائلا: "عودة عواد من عدمها لا تخصني، القرار يعود لإدارة الإسماعيلي والجهاز الفني، لكني أرى صعوبة في الأمر لرفض الحارس نفسه العودة إلى الإسماعيلية مجددا بعد طريقة رحيله، أعرف تفكيره جيدا".

يُذكر أن الإسماعيلي بلغ نصف نهائي البطولة العربية وفاز في لقاء الذهاب على الرجاء بمصر (1-0)، لكنه ودع كأس مصر ويحتل حاليا المركز التاسع في الدوري المتوقف منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.