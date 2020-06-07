صحيفة مغربية تتساءل.. هل يكرر أوناجم سيناريو أزارو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تساءلت صحيفة "المنتخب" المغربية عما إذا كان محمد أوناجم لاعب نادي الزمالك سيسير على خطى مواطنه وليد أزارو لاعب الأهلي المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي.

وانتقل أزارو إلى صفوف الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وقالت "المنتخب" إن مستقبل أوناجم غير معلوم حتى الآن، لافتة إلى أن ناديه المصري لم يحسم قراره النهائي بشأن مصير اللاعب المغربي سواء بالبقاء أو الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

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وأشارت الصحيفة المغربية إلى اهتمام نادي الوحدة السعودي بضم لاعب الزمالك، لافتة إلى أنه سيكون الأفضل بالنسبة له ولو على سبيل الإعارة.

وقارنت "المنتخب" وضعية أوناجم بمواطنه أزارو الذي التحق إلى صفوف الاتفاق وحصل على متنفسا جديدًا تخلص خلاله من الضغوطات والمشاكل التي تعرض لها خلال تواجده في صفوف الأهلي.

وانتقل أوناجم إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم الحالي قادما من الوداد المغربي، وشارك البالغ من العمر 28 عامًا بقميص الزمالك في 26 مباراة بمختلف البطولات سجل 3 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.