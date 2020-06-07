قميص صلاح بين أسباب فشل انتقال فيرنر إلى ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قالت تقارير صحفية إن القميص الذي يرتديه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، كان بين أسباب فشل صفقة انتقال الألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج إلى صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت إدارة ليفربول قررت صرف النظر عن التعاقد مع تيمو فيرنر، والذي اقترب تشيلسي الإنجليزي من الفوز بخدماته بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد صاحب الـ24 عاما مع لايبزيج، والتي تُقدر بـ60 مليون يورو.

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وكشف موقع "ليفربول نيوز" اليوم الأحد أنه من بين أسباب فشل انضمام فيرنر لليفربول أنه كان يرغب في الحصول على القميص رقم 11 الذي يرتبط به مع لايبزيج، وهو الذي يرتديه محمد صلاح في ليفربول حاليا.

وأضاف الموقع المختص بمتابعة أخبار ليفربول أن صلاح لا يتخلى عن قميصه المفضل الذي ارتداه مع ليفربول وروما الإيطالي، حيث سمح البرازيلي روبرتو فيرمينو بتغيير رقمه من "11" إلى "9" بعد وصول النجم المصري.

وأشار الموقع إلى أن الأمر سيكون أسهل في تشيلسي بالنسبة لتيمو فيرنر للحصول على القميص رقم 11، في ظل تأكد رحيل الجناح الإسباني بيدرو رودريجيز عن "ستامفورد بريدج" بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.