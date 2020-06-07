فوزي البنزرتي يدخل اهتمامات الإسماعيلي

دخل التونسي فوزي البنزرتي، المدير الفني السابق لنادي الترجي التونسي، اهتمامات النادي الإسماعيلي للتعاقد معه خلفًا للفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني الحالي لفريق الدراويش.

من المقرر أن يتواصل النادي الإسماعيلي مع البنزرتي خلال الفترة المقبلة، في حالة إلغاء التعاقد مع ديديه جوميز نهاية الموسم الجاري .

وكان الاتحاد الليبى لكرة القدم قرر إنهاء التعاقد مع التونسى فوزى البنزرتى، المدير الفنى للمنتخب الليبى، اليوم الأحد، فى ظل عدم استقرار كل الأوضاع السياسية التي توجد داخل البلاد خلال هذه الفترة.