دخل التونسي فوزي البنزرتي، المدير الفني السابق لنادي الترجي التونسي، اهتمامات النادي الإسماعيلي للتعاقد معه خلفًا للفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني الحالي لفريق الدراويش.
من المقرر أن يتواصل النادي الإسماعيلي مع البنزرتي خلال الفترة المقبلة، في حالة إلغاء التعاقد مع ديديه جوميز نهاية الموسم الجاري .
وكان الاتحاد الليبى لكرة القدم قرر إنهاء التعاقد مع التونسى فوزى البنزرتى، المدير الفنى للمنتخب الليبى، اليوم الأحد، فى ظل عدم استقرار كل الأوضاع السياسية التي توجد داخل البلاد خلال هذه الفترة.
كانت هذه تفاصيل خبر فوزي البنزرتي يدخل اهتمامات الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.