مدرب فالنسيا يحدد مصير توريس وجوميز في المشاركة أمام ليفانتي

من المنتظر أن يحدد ألبرت سيلاديس المدير الفني لفريق فالنسيا خلال ساعات، مصير فيران توريس وماكسي جوميز من المشاركة مع الفريق في أول مباراة بعد استئناف دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. الإسباني لكرة القدم. وغاب الثنائي عن التقسيمة الودية التي أجراها الفريق نهاية الأسبوع للإصابة. وأكد سيلاديس لصحيفة "آس" أن فيران وماكسي يعملان على برنامج فردي لرفع معدل اللياقة البدنية. برنامج فردي لرفع معدل اللياقة البدنية. وسوف يلحق توريس بالمباراة أمام ليفانتي يوم 12 يونيو الجاري، لكن الشكوك تحيط بمشاركة المهاجم جوميز. يحتل فالنسيا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، مع بقاء 11 جولة على نهاية المسابقة.

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