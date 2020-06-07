تعرف على نتائج الأسبوع الثاني من بطولة البحر المتوسط للشطرنج

اختتمت اليوم فعليات الاسبوع الثاني من بطولة البحر المتوسط للناشئين والشباب تحت 10 و 12 و 20 سنة والتى شارك فيها 3196 لاعب ولاعبة من 20 دولة وذلك في إطار مهرجان ( كش مات فيروس كورونا ) التي ينظمها الاتحاد الدولي للشطرنج

على مدار شهر .وثلاث جوائز وجاء الترتيب العام للبطولة حتى الانالأول : باسم سمير أمين 9 نقاطالثالث : أحمد عدلي 9 نقاطالرابع : محمد عزت 7.5 نقطةالخامس : فؤاد الطاهر 7 نقاطالسادس : خالد عبدالرازق 6.5 نقطةالثامن : محب أمير 6.5 نقطةالعاشر : كريم وجيه 6.5 نقطةأفضل ناشيء 10 سنوات : مينا وائلأفضل ناشيء 12 سنة : أحمد قنديلأفضل شاب 20 سنة : أدهم فوزي------------------------------------------الثاني : سالم عبدالرحمن - الإمارات 9 نقاطالسابع : بلال بلحسن - الجزائر 6.5 نقطةالتاسع : هشام الحمدوشي - المغرب 6.5 نقطة