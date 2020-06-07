تعرف على نتائج الأسبوع الثاني من بطولة البحر المتوسط للشطرنج

اختتمت اليوم فعليات الاسبوع الثاني من بطولة البحر المتوسط للناشئين والشباب تحت 10 و 12 و 20 سنة والتى شارك فيها 3196 لاعب ولاعبة من 20 دولة وذلك في إطار مهرجان ( كش مات فيروس كورونا ) التي ينظمها الاتحاد الدولي للشطرنجعلى مدار شهر .
وثلاث جوائز وجاء الترتيب العام للبطولة حتى الان
الأول : باسم سمير أمين 9 نقاط
الثالث : أحمد عدلي 9 نقاط
الرابع : محمد عزت 7.5 نقطة
الخامس : فؤاد الطاهر 7 نقاط
السادس : خالد عبدالرازق 6.5 نقطة
الثامن : محب أمير 6.5 نقطة
العاشر : كريم وجيه 6.5 نقطة
أفضل ناشيء 10 سنوات : مينا وائل
أفضل ناشيء 12 سنة : أحمد قنديل
أفضل شاب 20 سنة : أدهم فوزي
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الثاني : سالم عبدالرحمن - الإمارات 9 نقاط
السابع : بلال بلحسن - الجزائر 6.5 نقطة
التاسع : هشام الحمدوشي - المغرب 6.5 نقطة
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