فولفسبورج يفوز على فيردر بريمن في البوندسليجا.. ومرموش على مقاعد البدلاء

فاز فريق فولفسبورج على نظيره فيردر بريمن، بهدف نظيف، الذي اقيم على ملعب فيسير شتاديون، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الألماني "الوندسليجا".
شهدت المباراة فولفسبورج تواجد مرموش ضمناللاعبين الاحتياط خلال المباراة التي أمام بريمن، والذي ظل على مقاعد البدلاء و لم يشارك، لتكون المباراة الخامسة على التوالي التي يتواجد فيها مرموش مع الفريق الأول منذ تصعيده.
سجل هدف الفوز لفولفسبورج فوتر فيجورست، في الدقيقة 82، ليرفع فولسبورج رصيده إلى 45 نقطة، في المركز السادس ، فيما تجمد رصيد عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.
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