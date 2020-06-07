الإيرلندي "ماكجريجور" يعلن اعتزاله الفنون القتالية

قرر الأيرلندي كونور ماكجريجور نجم الفنون القتالية المختلطة الاعتزال.

وقال ماكجريجور (31 عاماً) عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"،والمتوج بطلًا للعالم في الوزنين الخفيف والريشة في فئة "يو إف سي": قررت الاعتزال من القتال.

وأضاف: شكرًا على كل الذكريات الرائعة. يا لها من رحلة، مرفقاً ذلك بصورة تجمعه بوالدته مارجاريت خلال الاحتفال بأحد انتصاراته في لاس فيجاس.

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سبق للأيرلندي المثير للجدل أن اعتزل القتال في مارس 2019 عقب خسارة أمام غريمه الروسي حبيب نورماجوميدوف في أكتوبر 2018، لكنه عاد في يناير الماضي إلى الحلبة مجدداً ونجح في إسقاط منافسه الأمريكي، دونالد سيروني، بالضربة الفنية القاضية بعد 40 ثانية فقط من البداية.

وهو من أكثر الأسماء شهرة في رياضات

القتال، وعرف العديد من الأحداث المثيرة للجدل داخل حلبة الفنون القتالية المختلطة وخارجها، ومن أشهرها النزال الذي جمعه بالملاكم الأمريكي المخضرم فلويد مايويذر في أغسطس 2017، الذي انتهى لصالح الأخير في الجولة العاشرة.

وحقق خلال مسيرته 22 انتصارًا مقابل 4 هزائم فقط، بذنبه بضرب رجل في حانة في أيرلندا، ووجهت إليه تهمة تحطيم الهاتف النقال لأحد المشجعين في ولاية فلوريدا الأمريكية، كما كان عرضة للتحقيق في بلاده باتهام بالاعتداء الجنسي.