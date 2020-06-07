ليفانتي يستأنف تدريباته استعدادًا للدوري الإسباني

يبدأ فريق ليفانتي غدا الاثنين برنامجه التدريبي في أليكانتي شرق إسبانيا، استعدادا لاستئناف لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ويلتقي ليفانتي مع بلنسية في مباراة ديربي يوم الجمعة المقبل في أول اختبار

للفريق بعد استئناف الدوري المحلي، الذي توقف قبل قرابة ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا

ويسافر ليفانتي بقيادة مدربه باكو لوبيز إلى أليكانتي للتدريب

على الملعب الأولمبي، الذي سيحتضن مباريات الفريق، ويبدأ البرنامج التدريبي مساء الاثنين ويستمر حتى الأربعاء المقبل.

يحتل ليفانتي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، وذلك قبل 11 جولة من نهاية المسابقة التي توقفت في شهر مارس الماضي.