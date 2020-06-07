اللجنة الطبية تعقد ندوة توعوية لموظفي اتحاد الكرة

عقدت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، ندوة توعوية لموظفي اتحاد الكرة، بحضور وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بقاعة المؤتمرات بالاتحاد. المؤتمرات بالاتحاد.

وحرصت اللجنة على تقديم شرح مفصل لكيفية انتقال فيروس "كورونا" وطرق الوقاية منه، والتعامل معه، والعادات التي تساهم في انتشار الفيروس والعمل على تجنبها. انتشار الفيروس والعمل على تجنبها.

كانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد عقدت مؤتمرا في مارس الماضي، عن أعراض فيروس "الكورونا" وطرق الوقاية منه، وعرضت معلومات عن الفرق بين الأنفلونزا ونزلات البرد، ومقارنة الأعراض وخطورتها وطرق الوقاية منها.

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