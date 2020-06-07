الإنتاج الحربي يقترب من التجديد لقناوي والبدري

يدرس نادي الإنتاج الحربي تجديد تعاقد الثنائى أحمد شديد قناوى ومحمود البدرى لاعبى الفريق والتي تنتهى عقودهما بنهاية الموسم الحالي.
بجانب حسم ملف المعارين لتحديد قائمة الفريقبالموسم الجديد، فضلاً عن التعاقد مع عدد محدود من الصفقات الجديدة مكان اللاعبين المنتظر رحيلهم فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
يذكر أن أيمن الطرابلسى معاراً للانتاج الحربي لنهاية الموسم من النجم الساحلى، والغانى وهاب انان معاراً للشعلة السعودى حتى نهاية الموسم، والثنائى مصطفى البدرى ومحمد عبد المجيد لاعبا الإنتاج المعارين لأسوان لنهاية الموسم .
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