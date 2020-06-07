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عرض جديد من باريس سان جيرمان لضم الجزائري بن ناصر

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 يكثف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تحركاته من أجل ضم الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط فريق ميلان الإيطالي.

 يستهدف نادي باريس سان جيرمان ضم بن ناصر من أجل تعزيز خط وسط فريقه، وسط صعوبة ضم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم

وسط لاتسيو، بسبب تكاليفه الباهظة.

 وأشار موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، بأن باريس سان جيرمان يجهز عرضًا جديدًا لتقديمه لنادي ميلان، بعدما تم رفض العرض الأول الذي يبلغ قيمته 30 مليون

يورو.
 وأضاف الموقع بأن النادي الباريسي سيقدم عرضًا مقابل 40 مليون يورو، بالرغم من تمسك إدارة نادي ميلان ببيع اللاعب مقابل 50 مليون يورو، وهو قيمة شرطه الجزائي مع النادي الإيطالي.

 وأشارت تقارير صحفية، في وقت سابق، برغبة العديد من الأندية الأوروبية في ضم بن ناصر، على رأسها نادي مانشستر سيتي، وريال مدريد.

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