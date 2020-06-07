راكيتيتش يحسم موقفه النهائي من الرحيل عن برشلونة

حسم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط فريق برشلونة الإسباني، موقفه من الرحيل عن قلعة كامب نو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد الأنباء التي ترددت عن اقتراب رحيله.

وأكد راكيتيتش لاعب وسط برشلونة، على نيته البقاء في قلعة البلوجرانا وعدم الرحيل، حيث قال في تصريحات نشرتها صحيفة "تي بورتال": "لست مهتمًا بالتفكير في أي شيء آخر سوى التركيز في التدريبات مع

برشلونة، تدربت بشكل جيد خلال الأيام الماضية، أشعر أنني بحالة جيدة ولدي اقتناع تام للاستمرار مع برشلونة في الفترة المقبلة، هدفي هو الاستمرار مع برشلونة ومساعدة الفريق في الفوز بالمباريات وتحقيق البطولات".

وعن عودة الدوري الإسباني قال راكيتيتش: "الجميع هنا في برشلونة هدفهم الفوز باللقب منذ اليوم الأول للموسم الحالي، نعلم

مدى صعوبة ذلك لكن علينا الاستعداد جيدًا لكل المباريات المتبقية، المباريات ستكون مختلفة بكل تأكيد بسبب غياب الجماهير، لأن حضورهم كان مهمًا لإعطائنا الدعم الكافي أمام المنافسين".

وتحدث كيكي سيتين المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، آخر استعدادات الفريق الكتالوني، استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري الإسباني، بعد فترة توقف لأكثر من شهرين منذ مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مايوركا يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الليجا في أول مباراة للفريق الكتالوني مع عودة النشاط الرياضي مرة أخرى في إسبانيا.