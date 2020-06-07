رياضة | بيراميدز يطلب ضم عمار حمدي من الأهلي.. واللاعب يرد على العرض

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 04:31 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يطلب ضم عمار حمدي من الأهلي.. واللاعب يرد على العرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تلقي اللاعب عرضًا من نادي بيراميدز للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل.

عمار حمدي انتقل في يناير الماضي لصفوف فريق طلائع الجيش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لخروجه من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال المصدر إن مسؤولو نادي بيراميدز أبدوا رغبتهم في التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، واللاعب طلب منهم التفاوض مع الأهلي لارتباطه بعقد مع النادي الأحمر.

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وأضاف المصدر بأن اللاعب ليس لديه مانع في الانتقال إلى بيراميدز في ظل صعوبة حصوله على الفرصة مع الأهلي في الموسم المقبل.

وتابع المصدر بأن الثنائي ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز وعمرو بسيوني مدير التعاقدات قام بالاتصال باللاعب وعرض عليه الانضمام لبيراميدز.

وأكمل المصدر تصريحاته بأن مسؤولو بيراميدز سيدخلون في مفاوضات مع الأهلي لضم عمار بشكل نهائي، أو استعارته حال رفض مسؤولو النادي الأحمر بيعه بشكل نهائي.