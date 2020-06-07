رياضة | قائد الأهلي.. ماذا قدم محمد الشناوي مع المارد الأحمر؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 04:31 مساءً - انت الان تقراء خبر قائد الأهلي.. ماذا قدم محمد الشناوي مع المارد الأحمر؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حان الوقت لتنتقل شارة الكابتن في النادي الأهلي إلى نجم آخر، بعدما خرج ثلاثي الكبار "أحمد فتحي، وشريف إكرامي، وحسام عاشور".

ويتسلم شارة القائد خلفا لحسام عاشور، حارس المرمى محمد الشناوي صاحب الـ31 عاما، الذي يعد من أقدم لاعبي النادي الأهلي الحاليين.

محمد الشناوي ظهر لأول مرة مع الأهلي في مباراة أمام إنبي بتاريخ 6 مايو 2008، والتي انتهت بخسارة الأحمر بثلاثية نظيفة فى بطولة الدوري المصري الممتاز.

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بشكل عام لعب الشناوي 108 مباراة مع الأهلي، ودخل مرماه 63 هدفا، وخرج بشباك نظيفة في 63 مباراة، أي بنسبة 58% من عدد المباريات.

في المسابقات الخارجية، خاض في بطولة دوري أبطال إفريقيا 32 مباراة، سكن شباكه 24 هدف، بينما استطاع الخروج بشباك نظيفة في 18 مباراة.

أما في البطولات المحلية خاض 66 مباراة في الدوري العام، ومنيت مرماه بـ33 هدف، بينما خرج بشباك نظيفة في 40 مباراة، وشارك في 3 سوبر محلي، استطلع أن يحمي مرماه من أهداف الخصوم مرتين، وسكن شباكه هدفين فقط، كما لعب 7 مباريات في كأس مصر، خرج بشباك نظيفة في 3 لقاءات، وتلقى 4 أهداف فقط.

وكان انتقل الشناوي إلى طلائع الجيش في صيف 2009، بعد خروجه من الأهلي، ثم عاد إلى القلعة الحمراء في عام 2016، فيما خاض تجربة في حرس الحدود.