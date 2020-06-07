رياضة | صلاح المستفيد الأول من صفقة ليفربول الجديدة.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 04:31 مساءً - انت الان تقراء خبر صلاح المستفيد الأول من صفقة ليفربول الجديدة.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو ان تعاقد ليفربول الإنجليزي مع جادون سانشو من بوروسيا دورتموند الألماني لن ينتهي عند توقيع اللاعب للفريق الإنجليزي، حيث كشفت العديد من التقارير الصحفية ان الريدز مطالب بفتح العديد من الملفات في حالة اتمام هذا التعاقد.

ووفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية، فإن ليفربول سوف يوجه أنظاره نحو التعاقد مع سانشو من دورتموند، بعد توقف مفاوضات ضم تيمو فيرنر من لايبزيغ.

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وأشارت الصحيفة إلى أن جلب سانشو سوف يتطلب على الأقل 80 مليون جنيه إسترليني، وبسبب ارتفاع راتب اللاعب، فسوف يضطر ليفربول إلى زيادة رواتب نجوم الفريق الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وفيرجيل فان دايك.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال أصر كلوب على ضم سانشو فسوف تسعى الإدارة بكل الطرق لإتمام الصفقة، وفي حال رحل صلاح أو ماني عن الفريق بالصيف، فإن جلب موهبة دورتموند سيصبح إلزاميا.

من المرجح أن يطلب دورتموند حوالي 120 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن نجمه الإنجليزي البالغ 20 عاما، لكن أزمة وباء فيروس كورونا يمكن أن تؤدي إلى انخفاض طفيف في قيمة الصفقة