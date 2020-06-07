رياضة | مجزرة زملكاوية.. كارتيرون يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 04:31 مساءً - انت الان تقراء خبر مجزرة زملكاوية.. كارتيرون يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الزمالك، قائمة مبدئية للاعبين المرشحين لمغادرة القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات المقبلة، من اللاعبين الذين خرجوا من حساباته الفنية في الموسم الجديد.

ويسعي "كارتيرون" للتخلص من بعض اللاعبين الذين لا يحتاج لجهودهم في الموسم المقبل، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض بصفقات قوية جديدة، للمنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز اللاعبين المرشحين لمغادرة الزمالك في نهاية الموسم الحالي:-

1- كابونجو كاسونجو:

من أبرز المرشحين للرحيل عن الزمالك في نهاية الموسم الحالي، المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو، وذلك بعد تصريحات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء بالإتفاق مع ثنائي أجنبي للإنضمام للفريق في الموسم المقبل، وبهذا لن يكون لـ كاسونجو مكانا في قائمة أجانب الفريق الأبيض في ظل عدم اقتناع كارتيرون بمستواه الفني.

2- عمر السعيد:

يعد عمر السعيد مهاجم الزمالك من المرشحين بقوة للرحيل عن صفوف الزمالك في الموسم المقبل، بسبب عدم اقتناع كارتيرون بمستواه وخروجه من حسابات الجهاز الفني وابتعاده عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية قبل توقف النشاط الرياضي، ويمتلك اللاعب عدة عروض محلية للتعاقد معه أبرزهم الاتحاد السكندري والمقاصة.

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3- كريم بامبو:

أصبح "بامبو" قريبًا من مغادرة النادي الزمالك في الصيف المقبل، بعدما فشل اللاعب في إقناع الجهاز الفني بمستواه خلال الفترة الماضية، ولم يستطيع حجز مكانا في التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض خلال الفترة الماضية، ويحظي اللاعب بإهتمام بعض أندية الدوري المصري التي تسعي للحصول على خدماته في الميركاتو القادم.

4- رزاق سيسيه:

أصبحت فرص استمرار الإيفواري رزاق سيسيه نجم الزمالك المعار إلي الإتحاد السكندري، مع الفريق الأبيض في الموسم الجديد صعبة للغاية، في ظل تلقي اللاعب عدة عروض مغرية من داخل وخارج مصر للحصول على خدماته في الفترة المقبلة، وتتجه النية داخل القلعة البيضاء للموافقة على بيع اللاعب لتحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة من وراء بيعه في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها النادي حاليًا بسبب توقف النشاط الرياضي جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

5- محمد عنتر:

خرج محمد عنتر من حسابات المدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون بشكل نهائي، وأصبح اللاعب قريبا من الرحيل عن القلعة البيضاء نهاية الموسم الحالي، بعد غيابه عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية، لم يحدد اللاعب وجهته القادمة حتي الآن في ظل اهتمام عدد من الأندية بالتعاقد معه.

6- محمد عبد السلام:لم يحدد باتريس كارتيرون مصير محمد عبد السلام مع الزمالك بشكل نهائي حتي الآن، وإن كان اللاعب قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل، حيث يتواجد اللاعب على قائمة الانتظار تحسبًا للصفقات الذي يسعي مسئولي النادي إبرامها في الفترة القادمة والذي سيتوقف عليها مستقبله مع الفريق.