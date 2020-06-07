رياضة | المقاولون العرب يكشف حقيقة توقيع طاهر محمد طاهر لـ الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 04:31 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب يكشف حقيقة توقيع طاهر محمد طاهر لـ الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولي المقاولون العرب عن حقيقة توقيع نادي الزمالك مع نجم الذئاب والمنتخب الأولمبي طاهر محمد طاهر، للإنضمام للقلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

وقال محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب فى تصريحات تليفونية عبر قناة صدى البلد:

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"مستحيل يحدث ذلك، طاهر محمد طاهر مدد عقده مع المقاولون على بياض 3 مواسم بخلاف الموسم المتبقي في عقده".

وأضاف: "هذه الأنباء مصدرها وكلاء اللاعبين الذين ينشطون في هذه الفترة، ويحاولون إفساد الكرة المصرية".

وكان طاهر محمد طاهر احد لاعبي المنتخب الأولمبي الذى حقق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى تاهل من خلالها الفراعنة للأولمبياد، ولكن لم يشارك بسبب الإصابة.

وشارك طاهر هذا الموسم مع المقاولون صاحب المركز الثاني ببطولة الدوري المصري فى 6 مباريات.