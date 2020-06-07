رياضة | سيد عبد الحفيظ يحذر نجوم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 04:31 مساءً - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ يحذر نجوم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص توماس بينكيل مدرب فريق الأهلي، على تكثيف الجرعات التدريبية للاعبين تحسبًا لعودة التدريبات منتصف الشهر الجاري، حسب تعليمات رئاسة الوزراء.

وألزم بينكيل جميع اللاعبين باتخذا كافة الإجراءات الاحترازية، قبل العودة للتدريبات وفقًا للبروتوكول الموضوع من جانب وزارة الصحة العالمية، وحسب إرشادات طبيب النادي.

من ناحية أخرى، حذر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة اللاعبين من زيادة الوزن، خلال الفترة المقبلة مهددًا بفرض أقصى العقوبات في حال عدم الالتزام بالتعليمات.

ويتوقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في وقت سابق عن عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف الشهر الجاري.

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