رياضة | سيد عبد الحفيظ يحذر نجوم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 04:31 مساءً - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ يحذر نجوم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وألزم بينكيل جميع اللاعبين باتخذا كافة الإجراءات الاحترازية، قبل العودة للتدريبات وفقًا للبروتوكول الموضوع من جانب وزارة الصحة العالمية، وحسب إرشادات طبيب النادي.
من ناحية أخرى، حذر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة اللاعبين من زيادة الوزن، خلال الفترة المقبلة مهددًا بفرض أقصى العقوبات في حال عدم الالتزام بالتعليمات.
ويتوقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في وقت سابق عن عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف الشهر الجاري.
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وفي سياق متصل، لم يُحسم مصير بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم حتى الآن والذى توقف خلال شهر مارس الماضي من الاستمرار أو الإلغاء.
وكان النادي الأهلي متصدرا للبطولة وبفارق عن المقاولون العرب وبيراميدز والزمالك، وعلى الرغم من ذلك يستبعد اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجناينى، إصدار قرار بتتويج القلعة الحمراء باللقب فى حال إلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم.
وكان عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم قد صرح فى تصريحات إذاعية منذ أيام، أنه من المستبعد اللجوء للجدارة الرياضية وهي إعطاء النادي الأهلي لقب البطولة فى حال عدم استمرارها.
وكان عمرو الجناينى قد أكد من قبل فى تصريحات ان مسألة تحديد الهابطين وإعلان البطل من السيناريوهات الصعبة ولابد أن يسري علي جميع الدرجات لذلك من الصعب اللجوء للجدارة الرياضية.