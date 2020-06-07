رياضة | صراع إنجليزي على نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 04:31 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع إنجليزي على نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الإيطالي الشاب دانيلي روجاني نجم دفاع يوفنتوس الإيطالي يكافح للمشاركة مع الفريق منذ وصول الإيطالي ماوريسيو ساري لقيادة الفريق وأن هذا الأمر جعل النجم الإيطالي يفكر في الرحيل.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن كلا من آرسنال وولفرهامبتون يرغبان في التعاقد مع النجم الإيطالي البالغ من العمر 25 عامًا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن نجم الدفاع الإيطالي يكافح من أجل إقناع ماوريسيو ساري ولكنه لا يحظى بثقة المدير الفني الإيطالي، حيث أن روجاني خاض 7 مباريات فقط في الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن روجاني يلعب في يوفنتوس منذ عام 2015 قادمًا من أمبولي وخاض مع السيدة العجوز حتى الآن 94 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع هدف وينتهي عقده في 2024.