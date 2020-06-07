رياضة | ريال مدريد يشعل الصراع على نجم الجزائر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 04:31 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يشعل الصراع على نجم الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب خط وسط فريق ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت شبكة"Foot Mercato" الفرنسية عن دخول ريال مدريد في المنافسة حيث هناك ثقة من قبل مسئولي النادي الإسباني في قدرات بن ناصر بعد رؤية مستواه مع ميلان في الموسم الحالي.

ويرغب الريال في ضم إسماعيل بن ناصر من خلال شرط جزائي في عقده مع ميلان بقيمة 50 مليون يورو مما يمكنه من الرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وانضم نادي ريال مدريد إلى أندية باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الصراع على ضم بن ناصر.

شقيق سيرجيو راموس يحسم مستقبله مع ريال مدريد

كشف رينيه راموس شقيق ووكيل أعمال سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني عن أن شقيقه ينتظر بفارغ الصبر استئناف منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لأنه لم يعتد المكوث في المنزل لفترات طويلة.

وأوضح شقيق راموس لإذاعة "أوندا ثيرو"، أن سيرجيو سيواصل كتابة التاريخ مع ريال مدريد ليعتزل كرة القدم وهو في قمة مجده، بعد تلك السنوات العديدة الحاشدة بالإنجازات.

وأضاف: "راموس بخير ويرغب في أن تستأنف المنافسة من جديد، لأنه لم يعتد البقاء في المنزل طيلة هذه المدة، وبالنسبة لي من الصعب للغاية تمثيل راموس في شؤونه المهنية، بالرغم من قدرتي على فصل العلاقة الأسرية عن المهنية، ومن يعرفوننا حقاً يعلمون أننا تمكنا من تجاوز هذه الصلة، ولكننا سنواصل البقاء جنباً إلى جنب حتى النهاية".

وتابع: "راموس سيلعب في أي مكان يذهب إليه برفقة فريقه، ولكن العمر لا يرحم وبالنسبة له سيعتزل وهو في مجده بعد قضاء سنوات عديدة هنا".

وأشارت صحيفة "آس"، إلى أن الدوري الإسباني متوقف منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة ما يزيد عن 28 ألف إسباني بالإضافة إلى إصابة أكثر من 240 ألف إلى الآن، ووافقت السلطات الإسبانية على استئناف النشاط مرة أخرى بداية من 11 يونيو الجاري، ولا زالت 11 مباراة متبقية لكل فريق، وسيقاتل فيها ريال مدريد لخطف اللقب من بين أنياب برشلونة المتصدر برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد.

مدرب دورتموند يرفض التفكير في بايرن ميونيخ

أشاد لوسيان فافر مدرب بروسيا دورتموند ، بالدور المزدوج للاعب الوسط إيمري تشان بعدما ساهم في الانتصار بهدف نظيف على هيرتا برلين في الدوري الألماني.

شغل تشان المنضم من يوفنتوس في فترة الانتقالات الشتوية، مركز لاعب الوسط المدافع، لكن ذلك لم يمنعه من القيام بدور آخر وهو تسجيل هدف الفوز ليتمسك دورتموند بآماله الضعيفة في حصد اللقب.

وقال فافر لموقع النادي: "أدينا مباراة دفاعية رائعة، إيمري لعب بشكل رائع ولم يكن الأمر سهلاً عليه، لأنه اعتاد اللعب في الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر من خط الوسط".

وأضاف المدرب في إشارة إلى مباراة سابقة انتهت بالانتصار 2-0 الشهر الماضي: "أدى بالفعل عملاً رائعاً في منتصف الملعب خلال شوط واحد أمام فولفسبورج".

ولا يزال دورتموند يتأخر 7 نقاط عن بايرن ميونيخ قبل 4 جولات من النهاية، لكن فافر لا يفكر إلا في فريقه بالوقت الحالي.

وقال فافر: "كان من المهم الفوز بالمباراة، نتأخر لكن سنواصل الاهتمام بأنفسنا، لا يزال يتبقى 4 مباريات ونريد مواصلة التفكير في مباراة تلو الأخرى حتى نقدم أفضل شيء ممكن".

مانشستر يونايتد يهدد "صفقة" ريال مدريد

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لشراء دوني فان دي بيك نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي المطلوب بقوة في نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشفت صحيفة دي تيليجراف الهولندية تن أن النادي الإسباني توصل بالفعل لاتفاق مع لاعب الوسط الموسم الماضي، لكن هذه الصفقة المحتملة التي تصل قيمتها لنحو 50 مليون يورو، لن تبرم إلا عندما تُستأنف "الليغا"، ويتلقى الريال عائدات حقوق البث التلفزيوني.

وبحسب الصحيفة، فإن العلاقات الجيدة بين المدير التنفيذي لمانشستر، إد ودوارد، والمدير العام لأياكس، إدوين فان دير سار، الذي كان حارس مرمى الفريق الإنجليزي على مدار ستة مواسم، سهلت الاتصال بين الناديين.

وأقر فان دي بيك، المرتبط بعقد مع أياكس حتى عام 2022، قبل عام باهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه، لكن عملية الانتقال لم تتم في النهاية.

القبض على "سارق" رياض محرز

ألقت الشرطة الإنجليزية القبض على سارق منزل الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

كان المنزل تعرض لسرقة كبيرة الأسبوع الماضي، وتعدت المسروقات مبلغ مليون ونصف يورو، من بينهم ساعات ثمينة قدرت بـ 500 ألف جنيه إسترليني.

ونقلت صحيفة ذا صن تصريحات متحدث باسم الشرطة في مدينة مانشستر عن هذه القضية في وقت ماضي، حيث قال: "في حوالي الساعة الخامسة من 24 أبريل وأفاد استدعاء للشرطة بأن 4 شقق منفصلة تعرضت للسطو في وسط المدينة".

ولا تعد تلك حادثة السرقة الأولى التي يتعرض لها لاعب من الدوري الإنجليزي، وإنما حدث ذلك مع ديلي آلي الذي تعرض للسرقة، وتم التعدي على أخيه في منزل نجم توتنهام.

ميسي يقاتل على ضم نيمار

يقاتل ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني على ضم نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي: "عودة نيمار تحظى بدعم كبير أيضاً من الأوروجوياني لويس سواريز، وقادة غرفة ملابس البارسا".

وأشار الموقع، إلى أنه من ضمن أسباب موافقة اللاعبين على خفض 70% من أجورهم خلال فترة الحجر الصحي، هي مساعدة برشلونة على الاستعداد لتمويل صفقة نيمار، حيث أن هذا القرار وفر 35 مليون يورو للنادي.

وأوردت تقارير صحافية فرنسية أن باريس سان جيرمان يرغب في الحصول على 170 مليون يورو للتنازل عن نيمار.

وسيحاول برشلونة إتمام عملية نجم "السيليساو"، من خلال تضمين لاعب لتقليل النفقات الاقتصادية المطلوبة، ويرتبط البرازيلي فيليب كوتينيو، والفرنسي عثمان ديمبلي، بالاشتراك في الصفقة.

جادون سانشو يثير الشكوك حول الدوري الإنجليزي

أثار النجم الإنجليزي الدولي جادون سانشو جناح نادي بوروسيا دورتموند الألماني الشكوك اليوم حول مستقبله مع النادي الألماني، خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن اللاعب سافر إلى إنجلترا اليوم الخميس، دون وجود أسباب واضحة.

وتشير التقارير، إلى أن اللاعب ربما قرر السفر للتفاوض مع الأندية الإنجليزية المهتمة بضمه خلال الصيف القادم، وفي مقدمتها ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وكان اللاعب قد خرق بالأمس قواعد العزل الصحي الإجباري، عندما ذهب رفقة بعض زملائه، إلى مصفف شعر.

وسيتعرض اللاعب صاحب الـ20 عاماً للحجر الصحي لمدة 14 يوماً بناءاً على البرتوكول الطبي المقرر من رابطة الدوري الألماني.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد أشارت إلى أن اللاعب اتفق على الانضمام لنادي مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل، مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

ليفربول يقترب من صفقته المفضلة

كشف تقرير صحفي إنجليزي اليوم الخميس، تطورات جديدة بشأن مستقبل المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر نجم نادي لايبزج الألماني.

ويعد اللاعب محط أنظار كبار أندية أوروبا، على رأسها مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول وإنتر ميلان.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية في تقريرها اليوم، فإن اللاعب أصبح قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام لنادي ليفربول.

وأكدت الصحيفة، أن وكيل اللاعب بعث برسالة لناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي، مفادها رغبته في الذهاب لليفربول.

كما أشارت الصحيفة، أن اللاعب يتفاوض حالياً على البنود الشخصية، قبيل عملية انتقاله لملعب "أنفيلد".

ومن المنتظر حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة، حيث ستفعل إدارة الريدز الشرط الجزائي في عقده، والبالغ 50 مليون جنيه إسترليني، قبل حلول يوم 15 يونيو الجاري.

وسجل صاحب الـ24 عاماً 25 هدفاً في بطولة الدوري الألماني لهذا الموسم، جعلته وصيفاً لهدافي البوندسليجا، خلفاً للبولندي "روبيرت ليفاندوفسكي".

قمة يوفنتوس وميلان تعود بالكرة الإيطالية

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن الحكومة الإيطالية وافقت على إقامة مباريات إياب دور نصف النهائي من كأس إيطاليا مبكراً عن المواعيد المحددة سلفاً، لتقام يومي 12 و13 يونيو بدلاً من 13 و14 من الشهر ذاته.

وفي أولى المباريات سيحل ميلان ضيفاً على يوفنتوس في 12 يونيو (حزيران) بمدينة تورينو لتصبح مستهل عودة النشاط الرياضي في إيطاليا، حيث تعود مسابقة الدوري يوم 20 من الشهر نفسه.

في المقابل يستضيف نابولي في اليوم التالي نظيره إنتر ميلان، على أن تقام المباراة النهائية في 17 يونيو في العاصمة روما.

وكان يوفنتوس قد فرض التعادل ذهاباً بهدف لمثله مع "الروسونيري"، بينما خطف نابولي فوزاً خارج أرضه بهدف دون مقابل.

ريال مدريد وأتلتيكو في يتضامنان ضد فيروس كورونا

تضامن ناديا ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في حملة لمكافحة فيروس كورونا الذي تحول إلى وباء عالمي في جميع الدول.

ظهر في الفيديو الإعلاني لحملة التضامن، لاعبي الريال الإسبانيين سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، ونظرائهما في "الروخيبلانكوس"، خورخي كوكي، وساؤول نيجيز.

وتهدف الحملة إلى مساعدة الأشخاص المتضررين من فيروس كورونا، ودعوة السكان في مدريد لتقديم يد العون للاشخاص المحتاجين والأكثر ضعفاً.

باريس سان جيرمان يضع شرطا مستحيلا أمام برشلونة

يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمنهع نجمه البرازيلي نيمار من الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن أن باريس سان جيرمان يفرض شروطاً مُستحيلة على نيمار من أجل السماح له بالعودة إلى برشلونة، وهي الحصول على 175 مليون يورو نقداً من البارسا.

وأشارت الصحيفة الكاتالونية أن نادي العاصمة الفرنسية، لا يريد التحدث عن دخول بعض اللاعبين فى الصفقة، ولن يبيعه إلا نقداً، وهو ما يشير إلى استحالة قيام برشلونة، ولا أي نادٍ أوروبي آخر بدفع هذا الرقم، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية الناجمة من توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أنه إما أن تتغير الأمور كثيراً، أو لن يتمكن نيمار من العودة إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي.

فى الوقت نفسه، كشفت تقارير صحافية فرنسية، أن النجم نيمار دا سيلفا، يسعى للضغط على إدارة النادي من أجل الموافقة على العودة لصفوف فريقه السابق برشلونة، وذلك من خلال رفضه فكرة مسؤولي "البى إس جى" بتخفيض راتبه الضخم بسبب الأزمة الاقتصادية التى تواجهها الأندية فى الفترة الأخيرة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة لو فيجاور الفرنسية: "نيمار الذي يحصل على راتب يصل إلى 3 ملايين يورو، يرفض بشدة فكرة تخفيض الأجر الخاص به وهو ما يجعله يضغط للرحيل عن سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المقبل".

مذبحة صيفية في برشلونة

يخطط نادي برشلونة الإسباني لإيجاد عروض لبعض نجومه الذين تراجعت مستوياتهم مؤخرًا، لأسباب فنية أو بسبب الإصابات، بعد التعاقد معهم بمبالغ ضخمة فى فترات الانتقالات الماضية.

وتعاقد برشلونة مع فيليب كوتينيو من صفوف ليفربول مقابل 140 مليون يورو والفرنسى عثمان ديمبيلى من صفوف بوروسيا دورتموند مقابل 120 مليون يورو، والفرنسى أنطوان جريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن أن برشلونة يبحث عن عرض للتخلص من كوتينيو مقابل 80 مليون يورو بينما يوافق النادي على بيع أومتيتي بالحصول على 30 مليون يورو فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يقبل فكرة التخلى عن جناحه الشاب عثمان ديمبيلى، مقابل 42 مليون يورو فقط بسبب كثرة إصاباته.

5 نجوم يرحلون عن برشلونة

حرصت صحيفة موندو ديبورتيفو على الكشف عن أسماء اللاعبين الراحلين عن نادي برشلونة الإسباني بنهاية الموسم الجاري، والتي تضم حتى الآن 5 لاعبين في القائمة الأولية.

ويرغب نادي برشلونة في بيع بعض لاعبيه، من أجل تمويل صفقات شراء عدد من الصفقات، وعلى رأسها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة تريد الحصول على 70 مليون يورو على أقل تقدير من صفقات بيع بعض اللاعبين الخمسة قبل حلول الثلاثين من يونيو المقبل.

وأكدت أن اللاعبين الخمسة الذين سيرحلون عن برشلونة هم البرازيلي رافينيا والسنغالي موسى واجي، وكارليس ألينا والفرنسي جان كلير توديبو والبرازيلي إيمرسون.

وقالت الصحيفة: "هناك بعض اللاعبين الآخرين المرشحين للرحيل عن برشلونة، وعلى رأسهم البرازيلي فيليبي كوتينيو، المعار حالياً إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني، الذي أعلن عدم تفعيل بند شرائه بنهاية الموسم الجاري”.

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وتابعت: "يمكن أن تكون هناك أنباء سعيدة بخصوص كوتينيو في الفترة القليلة المقبلة، مع اهتمام بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليج بالحصول على خدماته، وعلى رأسها تشيلسي وآرسنال وتوتنهام هوتسبير حال الوصول إلى اتفاق مالي جيد لبيع اللاعب سيمثل دفعة مالية كبيرة بالنسبة لإدارة برشلونة، الذي كلّف النادي الكتالوني 160 مليون يورو لشرائه من نادي ليفربول الإنجليزي في شتاء 2018، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ البارسا".

بشرى سارة لجماهير ريال مدريد

عرض نادي ريال مدريد عدة خيارات لتعويض الأعضاء المشتركين عن عدم حضور المباريات الست المتبقية للفريق في الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

قالت صحيفة ماركا الإسبانية: "النادي الملكي اقترح ثلاثة خيارات على الأعضاء المشتركين، أولهم استرداد 25% من رسوم تذاكر هذه المباريات، والثاني خصم 25% من قيمة الاشتراك في موسم 2020-2021، وثالث بديل إذا أراد العضو المشترك التخلي عن عودته.

وأضافت صحيفة ماركا أن ريال مدريد أبلغ الأعضاء أن دفع الاشتراك الموسم المقبل لن يكون في 30 يونيو كما هو معتاد، وسيقتصر الأمر على دفع رسوم العضوية فقط.

ويأتي ذلك بعدما بعث بيريز رسالة أمس إلى الأعضاء يعلن فيها أنه سيتم النظر في الخيارات المختلفة، لتعويضهم عن عدم مشاهدة المباريات المتبقية في الموسم في سانتياجو بيرنابيو.

يذكر أن مباراة الريال الأولى بعد استئناف النشاط ستكون أمام إيبار 13 يونيو لحساب الجولة 28 من منافسات الليجا.

صراع خليجي ساخن على ضم وليد أزارو من الأهلي

يخطط نادي الوصل الإماراتي لضم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار إلى نادي الاتفاق السعودي والتي تنتهي بنهاية هذا الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "البلاد" السعودية: "الوصل أبدى رغبته في التعاقد مع أزارو عقب نهاية إعارته إلى الاتفاق السعودي بنهاية الموسم الحالي".

وأشارت إلى أن النادي الإماراتي ينافس الشباب السعودي الذي يفاوض الأهلي المصري، لكسب خدمات اللاعب المغربي بداية من الموسم المقبل.

يورجن كلوب يعلق على تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

رد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على احتمالية تتويج الفريق بلقب البريميير ليج هذا الموسم على ملعب محايد.

وقال كلوب لصحيفة "ميرور" البريطانية: "لست قلقًا من اللعب في ملاعب محايدة ففي هذه اللحظة الكثير من الناس يفهمون الأمر، وأنه لا يمكننا الاحتفال سواء هنا أو في مكان آخر".

وأضاف كلوب: "بصراحة، عندما أقول إن توجد الكثير من الأشياء المهمة التي يجب القلق بشأنها، أعني ما أقول.. إذا قيل إننا لا نستطيع اللعب في أنفيلد، لأن مشجعينا سيذهبون هناك فلنقم بذلك لأن كلنا عاقلون".

وتابع: "من الواضح أننا نحب بعضنا البعض، لكن إذا لم يكن ذلك مسموحًا الاحتفال في أنفيلد أو أن اللعب في ملاعب محايدة هي الفرصة الوحيدة لاستئناف المباريات، بالطبع لن نعارض ذلك".

وفاة صاحب مباريات الموت في المصارعة

توفي المصارع الأمريكي داني هافوك عن عمر يناهز 34 عامًا دون أي سبب معلن حتى الآن والمعروف بصاحب مباريات في المصارعة الحرة.

وشهد شهر مايو الماضي، وفاة المصارع الأمريكي شاد جاسبارد، 39 عامًا، يوم 17 مايو/ أيار، كما توفيت في 23 من الشهر نفسه، المصارعة اليابانية الشابة هانا كيمورا، 22 عامًا، وسط قرائن بإقدامها على الانتحار.

ولم يشأ ذلك الشهر يمضي لحال سبيله حتى صدم عالم المصارعة الحرة من جديد بوفاة جديدة برحيل هافوك، الذي فقد زوجته بريانه في 11 أبريل/نيسان الماضي.

واشتهر هافوك، بحسب موقع "شبورت 1" الألماني، بمشاركته فيما تعرف بـ"مباريات الموت"، التي تثير الجدل، حتى بين عشاق المصارعة، لما تتضمنه من مشاهد عنف مبالغ فيه، إلا أن لها جمهورها أيضًا، خارج المسابقات الرئيسية.

وفي سلسلة من التغريدات الطويلة على موقع "تويتر" نعى المصارع دريو جولاك صديقه داني هافوك، ووصفه بـ"إنسان جيد ومؤد بشغف سار على نهج مثله الأعلى الياباني جون كازاي، والياباني الآخر هايابوسا".

يذكر أن "هايابوسا" واسمه الحقيقي آيجي إيزاكي تعرض لحادث في حلبة المصارعة جعله لا يستطيع الوقوف على قدميه ليعتمد على الكرسي المتحرك، ويفارق الحياة في 2016.

مانشستر يونايتد يهدد الصفقة التاريخية لريال مدريد

بات نادي مانشستر يونايت الإنجليزي على استعداد لمنافسة ريال مدريد الإسباني من أجل ضم جناح مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمكن لستيرلينج مغادرة مانشستر سيتي هذا الصيف، نظراً للوضع الرياضي للسيتيزين مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد إعلان عدم مشاركتهم في الموسمين المقبلين بدوري أبطال أوروبا، لانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

ووفقاً لمعلومات صحيفة إندبندنت الإنجليزية، فإن ريال مدريد بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز لم يتخلَ بعد عن الجناح الطائر، بينما زين الدين زيدان برغب في تعزيز قطاعه الهجومي، ولكن سيبقى كيليان مبابي الهدف الرئيسي لزيدان، ويمكن أن تتم عملية انتقاله في صيف عام 2021.

كما أكدت الصحيفة الإنجليزية، أن يونايتد لديه نية حازمة في ضخ دماء جديدة في الهجوم بالموسم المقبل، وسيكون رحيم أحد المرشحين جدياً للقدوم إلى أولد ترافورد.

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في برشلونة بفيروس كورونا

تعرض 7 أشخاص في نادي برشلونة الإسباني للإصابة فيروس كورونا المستجد خلال الاختبارات الأولية التي خضع لها الفريق استعداداً لاستئناف التدريبات قبل حوالي 3 أسابيع.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية نقلاً عن إذاعة RAC1 الكاتالونية عن أن الفحوصات الأولية أظهرت إصابة 5 لاعبين من برشلونة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى اثنين من الكادر التدريبي، لكن جميعهم لم تظهر عليهم الأعراض

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين خضعوا لاختبارات دم قبل العودة للتدريبات، واتضح أن هانك 5 لاعبين يحملون الأجسام المضادة للفيروس، مما يعني أنهم كانوا مصابين رغم عدم ظهور الأعراض عليهم، وهم الآن مستعدين بشكل كامل لاستئناف التدريبات.

وأوضحت أن برشلونة ورابطة الليجا قررا التكتم على الخبر بحسب ما أدعته الإذاعة الكاتالونية.

ليونيل ميسي ينهي جدل رحيله عن برشلونة

أنهى ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الجدل حول استمراره ضمن صفوف الفريق الكتالوني الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن ميسي كانت لديه إمكانية للرحيل مجانا، نظرا لوجود بند يسمح له بذلك في عقده الذي ينتهي صيف عام 2021.

وأضافت الصحيفة: "كان على ميسي إذا أراد الرحيل أن يخطر برشلونة بقراره قبل يوم 1 يونيو، وهو تاريخ اليوم".

وتابعت: "لم يبلغ النجم الأرجنتيني النادي بأي شيء، لذلك تستمر علاقته مع برشلونة لموسم واحد على الأقل".

وأشار التقرير، إلى أن مسؤولي برشلونة كانوا واثقين في استمرار الساحر الأرجنتيني مع الفريق، وسيتم العمل على تجديد عقده في الفترة المقبلة.

حكاية فان دايك مع الموت

روى فيرجيل فان دايك نجم نادي ليفربول الإنجليزي تفاصيل معاناته من مشكلة صحية في عمر العشرين، والتي جعلته يقوم بكتب وصيته بعدما أعتقد أنه سيموت.

قال فان دايك في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "ما زلت أتذكر بقائي في السرير في تلك الليلة، كل ما استطعت رؤيته هو خروج الكثير من الأنابيب مني، وتدمير جسدي، ولم أستطع فعل أي شيء".

وأضاف: "في تلك اللحظة تبادر إلى ذهني أسوأ السناريوهات لأشخاص عانوا من التهاب الزائدة الدودية، مما أدى إلى التهاب الصفاق ووجود إصابة في الكلى".

وتابع: "كانت حياتي في خطر وصليت مع أمي للوصول إلى أفضل الخيارات المتاحة في مرحلة ما، كان علي أن أوقع على جميع الأوراق، وكانت تلك نوعاً من الوصية.. جزءاً من أموالي سيذهب إلى أمي، بالطبع لا أحد يريد التحدث عن ذلك، ولكن هذا أمر كان يجب القيام به، حيث كان يمكن أن ينتهي كل شيء".

ألمانيا ترفض عودة توماس مولر

كشف أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني لكرة القدم عن أن توماس مولر لن يعود إلى صفوف المنتخب في كأس الأمم الأوروبية المقبلة، وذلك رغم المستويات القوية التي يقدمها مع بايرن ميونخ خلال هذا الموسم.

قال بيرهوف في تصريحات لمجلة كيكر بشأن إمكانية استدعاء مولر للمنتخب مجدداً من قبل المدير الفني يواخيم لوف: "سعيد للغاية بالمستويات التي يقدمها توماس، لكن يواخيم أعلن قراره بوضوح بنهاية مشوار الثلاثي مولر، وماتيس هوميلز، وجيروم بواتينج مع المنتخب".

وكانت بطولة "يورو 2020" المقررة في 12 دولة أوروبية، تأجلت إلى العام المقبل، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

مواعيد عودة الدوريات الأوروبية

وبدأت الروح تعود إلى ملاعب كرة القدم بعد توقف كل دوريات العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد إذ بدأت قارة أوروبا في إعلان مواعيد العودة بدون جمهور بداية من الدوري الألماني الذي عاد في 16 مايو.

وتستأنف الدوريات في بروتوكولات معينة تحت تدابير صحية صارمة لكي تتمكن من استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس الماضي

وحسمت بعض الدول الأوروبية مواعيد العودة بل تم خوض بعض المباريات في الدوري الألماني وجاءت المواعيد كالتالي:

جزر فارو: التاسع من مايو

ألمانيا: 16 مايو

التشيك: 23 مايو

الدانمارك: 28 مايو

صربيا: 30 مايو

النمسا: الثاني من يونيو

البرتغال: الرابع من يونيو

كرواتيا: السادس من يونيو

تركيا: 12 يونيو

النرويج: 16 يونيو

روسيا: 21 يونيو

فنلندا: الأول يوليو

وتأمل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، في السير على خطى ألمانيا، لكن الوضع ما زال معقدا في ظل المخاوف الصحية والشروط المفروضة من السلطات المحلية لمنح الضوء الأخضر. لكن ذلك لم يمنع الاتحادات ورابطات الدوري من تحديد مواعيد مبدئية للعودة.

مواعيد مبدئية للكبار

رومانيا: 27 مايو

بولندا: 29 مايو

إنجلترا: منتصف شهر يونيو

إسبانيا: 12 يونيو

إيطاليا: 13 يونيو

اليونان: 14 يونيو

سويسرا: 20 يونيو

بات الدوري الهولندي أول بطولة في دولة منضوية تحت راية الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، يتم إنهاؤها بشكل مبكر ولم يتوج الاتحاد المحلي أي فريق باللقب، وجمّد الهبوط والصعود.

وسارت فرنسا على خطى هولندا، لكن باريس سان جرمان تمكن من الاحتفاظ بلقب الدوري بعد الإعلان في نهاية أبريل عن إنهاء الموسم.

وجاء القرار في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء إدوار فيليب أكد فيها تجميد النشاط الرياضي حتى سبتمبر.

وأدى قرار الرابطة إلى هبوط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية، فيما سيصعد لوريان ولنس إلى الدرجة الأولى وسيمثل فرنسا في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل كل من سان جيرمان ومارسيليا ورين.