رياضة | الأهلي يرفض عرضا مغريا من الإمارات لضم أفضل لاعبيه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 04:31 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض عرضا مغريا من الإمارات لضم أفضل لاعبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عرضًا من جانب أحد الأندية الإماراتية، للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، عرضًا مغريًا خلال الساعات الماضية من جانب نادي إماراتي، للانضمام إلى صفوفه بالموسم الجديد.

وجاء رفض النادي الأهلي، شكلًا وموضوعًا، باعتبار اللاعب عنصر أساسي ضمن تشكيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني، منذ توليه المسئولية الفنية ببداية الموسم الجاري.

وأبدى فايلر، تمسكه الكبير بجميع عناصره الفنية خلال المرحلة المقبلة، خاصةً أنه ينافس على أكثر من لقب سواء بالبطولات المحلية أو الإفريقية.

من ناحية أخرى، بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي، في التحرك من أجل تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأبدى فايلر موافقة مبدئية على تجديد عقده مع الأهلي، لمدة موسمين مقبلين، بالرغم من تلقيه عدد من العروض الخليجية.

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وأبلغ فايلر إدارة الأهلي رغبته في أن ينتظر انتهاء فترة التوقف وعودة النشاط الرياضي واتضاح الرؤية بشكل كامل من أجل حسم التوقيع وتجديد عقده.

وحصل فايلر، مؤخرًا على وعد من جانب إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بالسفر إلى بلاده خلال الفترة المقبلة.

ومنح مجلس النادي الأهلي، الضوء الأخضر إلى المدير الفني للرحيل إلى بلاده وقضاء إجازة لمدة 3 أيام للإطمئنان على إسرته، عقب فتح خطوط المجال الجوي.

ويعيش العالم حاليًا حالة من الركود في كل شئ سواء بالأنشطة الرياضية أو خلافها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى غلق جميع المطارات.

ولم يغادر فايلر، إلى بلاده منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر بسبب انتشار الأزمة الصعبة في الوقت الحالي، على أن يسافر عقب عودة الحياة إلى طبيعتها.

ويأتي سفر فايلر، من أجل الاطمئنان على إسرته، بالإضافة إلى الحصول على رأيهم حول الاستمرار داخل القلعة الحمراء وتجديد عقده.