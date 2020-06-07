رياضة | ٦٠٠ فيديو فى مسابقة "يموت جسمي .. ويعيش اسمي" بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 04:31 مساءً - انت الان تقراء خبر ٦٠٠ فيديو فى مسابقة "يموت جسمي .. ويعيش اسمي" بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ٦٠٠ فيديو حتى الان من المسابقة الفنية للطلائع "يموت جسمي..ويعيش اسمي" والتى تمثلت فى المجالات الفنية (الغناء - التمثيل -الشعر - الرسم).

والجدير بالذكر ان المسابقة مستوحاه من قصة مسلسل الاختيار والتى تجسد قصة البطل الشهيد احمد المنسي قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة وابطال كمين مربع البرث بسيناء .

Advertisements

تهدف المسابقة إلى غرس حب الوطن والانتماء له، في نفوس النشئ في وقت مبكر، وذلك بتعزيز الشعور بشرف الانتماء إلى الوطن، وتصحيح المفاهيم لدي النشئ لحثهم على حب الوطن وعدم الانسياق وراء شعارات كاذبه .

الجدير بالذكر ايضا بأن الشباب والرياضة بالقليوبية ستقدم الجوائز لافضل خمس فيديوهات بكل مجال بإجمالي 20 جائزة لجميع مجالات التسابق وجائزة خاصة للفيديو صاحب الأعلى لايك وشير عبر صفحتها على الفيس بوك .

تقام برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ، وبإشراف الأستاذ هاني جميل مدير إدارة الطلائع بالمديرية.