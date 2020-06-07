شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب برشلونة: مستعدون لاستئناف الدوري.. وحسم اللقب يعني عدم إهدار أي نقاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، إن اللاعبين مستعدون لعودة المنافسات من جديد، مؤكدًا أن الفريق إذا أراد الفوز باللقب عليه حسم المباريات المقبلة لصالحه، وعدم إهدار أي نقاط.

وأضاف ستين في تصريحات نقلتها الصحف الإسبانية: «نحن في حالة ذهنية جيدة، ولكن نحتاج فقط لأسبوع آخر حتى نكون جاهزين».

وعن عدم حضور الجماهير مباريات الفريق قال سيتين: «سنفتقد تشجيع ودعم الجماهير لنا في المباريات، ولكننا سنحاول التغلب على هذه المشكلة.

وأعرب ستين عن سعادته بعودة لويس سواريز، مهاجم الفريق، إلى المران بعد الإصابة، قائلاً إنه لاعب ذو أهمية كبيرة.