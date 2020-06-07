شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يؤكد استمرار عمر جابر في صفوفه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، استمرار اللاعب عمر جابر في صفوف الفريق، نافيًا وجود مفاوضات رسمية من جانب الزمالك لضمه.

وقال «سعيد»، في تصريحات خلال تواجده ضيفا ببرنامج «ملعب أون تايم»: «عمر جابر من اللاعبين المميزين ومستمر مع الفريق الموسم المقبل».

وأضاف: «لا توجد مفاوضات رسمية من الزمالك لضم عمر جابر، ولا صحة لما تردد حول طلب إدارة النادي الأبيض التعاقد مع اللاعب، وما قيل عن أن الأخير وافق على هذه الطلب».