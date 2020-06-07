شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحوّل أنظاره إلى نجم وولفرهامبتون بعد فشل صفقة «فيرنر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حول نادي ليفربول الإنجليزي أنظاره إلى أداما تراوري جناح نادي وولفرهامبتون بعد فشله في التعاقد مع الألماني تيمو فيرنر، نجم أر بي لايبزيج.
وكانت تقارير بريطانية قد أكدت حسم تشيلسي المفاوضات مع «فيرنر» لينضم له الدولي الألماني في الصيف، إذ ينتظر أن يدفع البلوز قيمة الشرط الجزائي في عقده.
وأشارت صحيفة «ميرور» البريطانية إلى أن «تراوري» أصبح الآن على رأس قائمة أولويات الريدز في سوق الانتقالات الصيفية القادم.
ولفتت الصحيفة إلى أن رحيل «تراوري» قد يعني تلقي وولفرهامبتون ضربتين قويتين في سوق الانتقالات، إذ يبدو نجمه الآخر راؤول خيمينيز في طريقه للرحيل كذلك عن الفريق في الصيف.
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