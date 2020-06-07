شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: نعتبر عبدالله السعيد أحد أفراد الجهاز الفني لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، إن دور عبدالله السعيد في الفريق أكبر من كونه لاعبا، في ظل خبراته والتزامه.

وأضاف «سعيد»، في تصريحات لقناة «أون تايم سبورت»: «نعتبر عبدالله أحد أفراد الجهاز الفني للفريق، أتحدث معه عن اتخاذ قرارات معينة».

وتابع: «عبدالله من أكثر اللاعبين الملتزمين في الفريق، وممكن آخد رأيه في لاعيبة معينة يكون لعب معاها قبل كده»، مؤكدًا أنه لم يتدخل في أمر تعاقد النادي مع احمد فتحي.