شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الشهيد أحمد منسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الأحد، انتهاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بإطلاق اسم الشهيد أحمد منسى على مركز شباب أقطية بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة من أبطال مصر والشرطة الباسلة؛ على بعض مراكز الشباب والهيئات العامة الموجودة بمختلف المحافظات، وخاصة بمحافظة شمال سيناء، تخليداً لذكراهم وترسيخاً لقيم الفداء والتضحية، وتوثيقاً لما قدموه فى سبيل هذا الوطن. وذلك استجابة أيضا لرغبة مجلس إدارة المركز.

وذكرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري أن الشهيد البطل أحمد منسي أحد أبطال الجيش المصري، ضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وأحد شهداء الجيش المصري العظيم الذي سيظل نموذجاً في الولاء والانتماء وبطل أسطوري ستخلد ذكراه في سجل البطولات العسكرية.