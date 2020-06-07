شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوضح آخر تطورات ملف عودة النشاط (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تم عرض الدراسة التي تم إعدادها فيما يخص عودة النشاط الرياضي، والذي توقف ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، على مجلس الوزراء ولجنة الأزمات.
وأضاف «صبحي»، في تصريحات لقناة «أون تايم سبورت»: «أكيد احنا مع التوجه العام للدولة، والموضوع حاليًا محل دراسة بشكل متقن، من حيث الكيفية والزمن، وسيتم الإعلان قريبًا عن التفاصيل».
وتابع: «الملف يتم دراسته على المستوى الصحي والأمني، وأمور أخرى عديدة، وسيعلن القرار في حينه قريبًا».
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