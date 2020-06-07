شكرا لقرائتكم بثنائى سيدات الطائرة يجددن عقديهما مع الأهلى على بياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حمدى الصافى المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى عن توقيع ثنائى الفريق فريدة العسقلانى و أية الشامى على تجديد تعاقدهما لمدة موسمين على بياض، مشيرا إلى أن كلا الثنائى تركتا الناحية التقديرية لمجلس إدارة الفريق ، خاصة إنهمت نجمتان مؤثرتان بشكل كبير فى الفريق و لا يمكن الإستغناء عنهما .

و أشار الصافى إلى أن باقى نجمات الفريق الأحمر لا يزالن يرتبطون بعقود سارية مع الفريق فى الموسم الجديد .

حذر حمدى الصافى، المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، اللاعبات من زيادة الوزن خلال فترة تعليق النشاط وشهر رمضان.

وقال الصافى، فى تصريح لـ الخليج 365، إن الفريق يحتاج لفترة إعداد جديدة فى حال عودة النشاط مجددا، والمعلق حاليا بسبب فيروس كورونا ، خاصة أن اللاعبات لم يتدربن كرة طائرة منذ أكثر من شهرين.

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ويحرص عدد من لاعبات الفريق على خوض تدريبات خفيفة بالمنزل على أجهزة الجيم من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية واتباع نظام غذائى صحى لعدم زيادة الوزن .

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية، خاصة فى ظل إغلاق الأندية و مراكز الشباب حفاظا على سلامة المواطنين .

كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن دراسة إلغاء مسابقات الناشئين والناشئات والمينى للموسم الحالى 2019 / 2020 فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا، على أن يتم استكمال مسابقات الرجال والسيدات فقط فى حال عودة النشاط بقرار من الحكومة .