شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يطالب اتحاد الكرة باجتماع عاجل مع الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال مصيلحى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت : " لازم نعقد جلسة حاسمة بين اتحاد الكرة والاندية للوصول لحلول عاجلة لمصير الدوري سواء بعودة المسابقة أو الغاؤها ويجب أن ننظر لكل الخسائر والعواقف قبل إتخاذ أى قرار".

وعن تتويج الأهلى بالبطولة فى حالة الالغاء قال محمد مصيلحى : "رغم أن اللوائح لاتجبر اتحاد الكرة على إعلان تتويج الأهلى بالدوري فى حالة إلغاء المسابقة ولكن المنطق والواقع بيقول أن الاهلى الاقرب للبطولة وفى حالة عقد اجتماع مع الاندية قد نصل لهذا المقترح ونوافق على إعلان تتويج الأهلى بالدوري ووقتها سيكون قرار الاندية مجتمعة".

ويضيف رئيس الاتحاد السكندرى : " أنا على تواصل دائم مع رئيس الزمالك ورئيس الأهلى وخالد مرتجى عضو مجلس الأهلى للوصول لصيغة نهائية لحسم مصير الدوري ، وفى البداية كان المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك لم يعارض فكرة تتويج الاهلى بالدوري فى حالة الالغاء ، وأبلغت محمود الخطيب رئيس الأهلى أننا سنعانى مالياً بسبب أزمة كورونا".

وعن رأية فى طريقة اختيار النائب بالادارات قال رئيس الاتحاد السكندرى: " أؤيد أن تكون الجمعية العمومية هى المسئولة عن اختيار الرئيس والنائب بطريقة الانتخابات فهو الحل الأمثل مضيفاً كما أؤيد تطبيق بند الثمانى سنوات بشدة".

وعن رأيه فى إستمرار اللجنة الخماسية علق محمد مصيلحى : " رأيى أن تستمر مثلما بدأت فهى جاءت لمدة معينة تنتهى فى شهر يوليو وأقترح تأجيل رحيلها شهور فقط بسبب أزمة كورونا ، على أن يتم عمل أنتخابات لمدة سنة بدون أى تحايل".

وعن طريقه تعامل مع السويشال ميديا قال رئيس الاتحاد السكندرى : " سعيد برغبة بعض أعضاء مجلس زعيم الثغر بتنبى رؤية جديدة للتعامل مع جماهير النادى عبر السويشال ميديا ، نملك كفاءات عديدة فى المجلس وكلهم يعشقون زعيم الثغر وهدفهم وضع النادى فى مكانة مختلفة".

وعن انتقال الهانى سليمان لسموحة قال محمد مصيلحى ضاحكاً : " هانى حارس متميز وتربطنى بيه علاقة جيدة ومن يومين بعتله رسالة قولتله الاتحاد سيد البلد قالى الاتحاد وسموحة سيد البلد قولتله جمهور الاتحاد هيقتلك ياهانى".

من ناحية أخرى عقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى اجتماع مجلس إدارة، واتخذ خلاله رئيس زعيم الثغر العديد من القرارات الهامة جاءت كالتالى.. توجيه الشكر لكافة الأجهزة الفنية و الإدارية الحالية بكامل هيئتها ( قطاع الناشئين لكرة القدم و السلة و الطائرة و كذلك الألعاب الفردية ) ، و تشكيل لجان من أعضاء مجلس إدارة النادى لتولى ملف ترشيح الأجهزة الفنية و الإدارية أستعداداً للموسم الرياضى الجديد 2020-2021 خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة ، و للجان الحق في الاستعانة بمن تراه للمساهمة في إنجاح عملها وذلك على النحو التالى : -

• تشكيل جهاز قطاع الناشئين لكرة القدم

لجنة من السادة: - هشام حسن نائب الرئيس، وإبراهيم شعبان ومحمود القاضي أعضاء مجلس الإدارة و جاسر شمس المدير التنفيذي وعصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية .

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• تشكيل جهاز قطاع الناشئين لكرة السلة

لجنة من السادة: حازم الرجال أمين الصندوق ،وأحمد عبد المجيد و أحمد فؤاد أعضاء مجلس الإدارة و جاسر شمس المدير التنفيذي وعصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية .

• تشكيل جهاز الفريق الأول وقطاع الناشئين للكرة الطائرة

لجنة من السادة: - إسماعيل محمد وخليل القاضى أعضاء مجلس الإدارة و جاسر شمس المدير التنفيذي و عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية .

• تشكيل الأجهزة الفنية و الإدارية للألعاب الفردية المختلفة

لجنة من السادة: - إبراهيم شعبان و أحمد فؤاد و خليل القاضى أعضاء مجلس الإدارة و جاسر شمس المدير التنفيذي و عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية .

• كما قرر المجلس تفويض محمد مصيلحى في التفاوض لتجديد تعاقد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2020-2021 .

• الموافقة على تولى النادى أعمال الإنشاءات الخاصة بالممول التجاري الجديد بمقر النادى بالشاطبى و العمل على إنهاء هذه الإنشاءات في أقرب و قت ممكن في إطار خطة المجلس لتمنية الموارد ، نظراً لعدم الالتزام من جانب الشركة المنفذه بالتوقيتات و المستحقات الخاصة بالنادى .

• مخاطبة معالى وزير الشباب و الرياضة و معالى محافظ الإسكندرية للبدء في إنشاء سور لحدود فرع النادى بسموحة كاملاً تمهيداً لأستكمال الانشاءات الخاصة بالفرع بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة و كذلك طلب الموافقة على إيجار بعض المساحات على سور فرع النادى بسموحة تخصص للبنوك و الوكالات التجارية في إطار خطة المجلس لتمنية الموارد في ظل التوقف التام لجميع الموارد المالية التي يعتمد عليها النادى في تمويل أنشطته المختلفه .

• تشكيل لجنة للهيكلة الإدارية للعاملين بالنادى من السادة : - هشام حسن نائب الرئيس و حازم الرجال أمين الصندوق ،و أحمد عبد المجيد عضو المجلس وجاسر شمس المدير التنفيذي و محمد جمعة قرقورة المدير المساعد لشئون مجلس الإدارة .

• وقد قرر المجلس إغلاق باب التقدم للحصول على العضوية الجديدة للنادى إعتباراً من 1/7/2020 نظراً للقبال الكبير من الهيئات و الشركات على عضوية النادى .