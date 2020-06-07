شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال : لا انصح عاشور بالانضمام للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رضا عبدالعالي نجم الاهلى والزمالك السابق انه لا يفضل انضمام حسام عاشور للزمالك مؤكدا ان الاحتراف الخارجي قرار افضل له في الفترة الحالية

واضاف عبدالعال في تصريحات خاصة لسوبر كورة ان عاشور تاريخ كبير مع النادي الاهلى ولن يقدم شيء في الزمالك مقارنة بما قدمة مع الاهلى ورغم خلافه الحالى معالاداره الا انه من الافضل ان يكون حريص على عدم كسب عداوة اكبر مع جمهور الاهلى

وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على إمكانية انضمام حسام عاشور، نجم خط وسط الأهلي، لصفوف النادي الأبيض.

وقال مرتضى في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لن أتحدث عن أي صفقة للزمالك إلا وعقد اللاعب امتلكه في يدي".

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وشدد مرتضى على أن عاشور لاعب مميز وتعرض للظلم داخل الأهلي في وجود مجلس محمود الخطيب.

حسام عاشور، فوجئ بمجموعة القرارات التي تمَّ اتخاذها من قبل مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، في البيان الصادر يوم الثلاثاء منها أن الإدارة قررت عدم منحه الاستثناءات الخاصة باعتزاله أو عمله بقناة النادى.

وأعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغريم حسام عاشور، ماديًا، بسبب التصريحات التي خرجت من اللاعب في الفترة الأخيرة لتسد كل الأبواب أمام قائد القلعة الحمراء.