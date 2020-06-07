شكرا لقرائتكم الأندية تخاطب سكرتير فيفا لإقامة انتخابات اتحاد الكرة فى أسرع وقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام عدد من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بإرسال خطاب إلى سكرتير عام الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا – يطالبون فيه بإقامة انتخابات اتحاد الكرة فى أسرع وقت وتعظيم دور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وتضمن الخطاب الذى تم توزيعه على الأندية بالإتفاق بينهم للتوقيع عليه بإتهام اللجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجنايني بالمماطلة وعدم اتخاذ الخطوات اللازمة و إعلان خارطة الطريق لعمل الانتخابات .

صورة الخطاب المرسل من قبل الأندية لسكرتير فيفا

خطاب الأندية لفيفا

كما تضمن الخطاب أن المادة 19 من لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة المصري تنص على أن الجمعية العمومية تمثل السطلة التشريعية العليا ويجب أن تجتمع الجمعية العمومية بإنتظام ، خاصة أنه لم يتم منذ أكثر من موسمين و آخرها الإجتماع الذى عقد فى عهد مجلس اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة ولم يتم إرسال قرارات الجمعية العمومية وقتا إلى جانب تولي اللجنة الخماسية عملها فى أغسطس الماضي ولم تجتمع باللجنة أيضا.

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أكدت الأندية فى ختام خطابها :نظرا لعلمنا بمصداقية الفيفا و حسمها لكافة الملفات بشكل شفاف وعادل فإنه يرجي من سيادتكم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة و تطبيق اللوائح و القواعد الدولية.

فى سياق متصل استقر مسئولو اللجنة الخماسية، باتحاد الكرة، على عدم منح النادى الأهلى لقب بطل الدورى هذا الموسم فى حال عدم استكمال المسابقة بسبب تفشى فيروس كورونا، ومطالبة 14 ناديا بعدم استكمال المسابقة لتأخر الوقت وصعوبة استئناف الموسم.

جاء استقرار المجلس على عدم تتويج الأهلى باللقب لعدة أسباب، منها أنه فى حال الإعلان عن بطل فيجب الإعلان عن الهابطين ونفس الأمر للقسم الثانى بإعلان الصاعدين للدورى الممتاز والهابطين للقسم الثالث، إلى جانب أن الدورى ما زال متبقيا به 17 جولة وهو رقم كبير.