شكرا لقرائتكم الأهلي ينتهي من ترتيبات العودة بعد رفع الايقاف تدريجيا عن النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وعقد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي عدة أجتماعات مع أكثر من إدارة بالنادي وكذلك مع الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي من أجل الأنتهاء من أخر الأستعدادات قبل عودة النشاط الرياضي وإستقبال الأعضاء في الفترة المقبلة.

في هذا الشأن ، قال الدكتور محمد شوقي، أن النادي درس كافة السُبل والإجراءات الإحترازية ، ومنها استقدام البوابات المُعقمة تشمل ، عدة معايير مثل قياس درجة الحرارة، وأن يكون التعقيم بالبخار وليس بالسوائل".

وتابع الدكتور محمد شوقي :"البوابات ستكون مُتاحة لأعضاء النادي وللعاملين، وفي كل الأفرع بما فيها منتجع مرسى مطروح، ولم يغفل النادي وضع تصميم معين يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة".

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وقال رئيس اللجنة الطبية بالاهلي أن النادي سيُجبر الجميع بإرتداء "الكمامة" داخل الأماكن المغلقة في النادي، أما في الأماكن المفتوحة فلا يمكن إلزام العضو بإرتداؤها إلا لو وصل النادي خطابًا من وزارة الصحة بتطبيق ذلك".

وأوضح الدكتور محمد شوقي أن الاهلي مُلتزم كالعادة بتعليمات الدولة والنادي جاهز تماماً لأستقبال الأعضاء وإستئناف النشاط الرياضي.

فيما يتابع العميد محمد مرجان الأجراءات الإحترازية داخل النادي للحد من انتشار فيروس "كورونا" حيث يحرص المدير التنفيذي للأهلي على متابعة هذا الملف عن كثب بالتنيسق مع محمود الخطيب رئيس النادي ومجلس الإدارة في ظل حرص القلعة الحمراء على إتباع الإجراءات التى تضمن سلامة النادي وعقد محمد مرجان اجتماعاً منذ أيام مع مديري ونواب الأفرع ومديري الأمن والخدمات والمشرفين على منتجع النادي بمرسى مطروح، وذلك في حضور برئاسة الدكتور محمد شوقي، لبحث كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يستلزم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.