شكرا لقرائتكم الخطيب يطمئن فايلر بشأن النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طمأن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي رينيه فايلر بشأن إستعداد النادي لعودة التدريبات والنشاط الرياضي حال صدور قرار رسمي من الدولة بعودة الفرق الرياضية للتدريبات بعد فترة طويلة من التجميد بسبب فيروس "كورونا"، وشدد رئيس النادي للمدير الفني خلال الجلسة التى جمعتهما أن الدولة المصرية ترغب في إستئناف النشاط الرياضي ولا يوجد قرار رسمي أو تصريحات من مسئولين في الدولة بشأن إلغاء الموسم الحالي ، وأوضح الخطيب لرينيه فايلر أن النادي جاهز لأستئناف التدريبات حال عودته منتصف يونيو الجاري من خلال خطة طبية مُحكمة يتم الأعداد لها حالياً.

كما طمأن محمود الخطيب رينيه فايلر بشأن تحركات الاهلي لضم أكثر من لاعب محلي وأجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وفقاً لرؤية الجهاز الفني وإحتياجات الفريق ، وأكد رئيس الاهلي للمدير الفني أن النادي يتفاوض مع اللاعبين المُرشحين للفريق سواء كانوا في الدوري المصري أو خارجه ، وأبلغ الخطيب فايلر خلال الجلسة التى جمعتهما أمس ، الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة أن الجهود تتواصل من أجل توفير كافة متطلبات الجهاز الفني والفريق للموسم الجديد حيث ترغب الأدارة الحمراء في إستغلال فترة تجميد النشاط حالياً بسبب وباء "كورونا" في الوقوف على إحتياجات الأهلي للموسم المقبل.