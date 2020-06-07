شكرا لقرائتكم وزير الشباب يتحاور مع 300 شاب وفتاة أونلاين ضمن مبادرة طور وغير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الأحد حوارا مفتوحا مع 300 شاب وفتاة من المتدربين والمدربين لمشروع طور وغير والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع احد شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية .

وقد استفاد من التدريبات وأوجه التأهيل الخاصة بالمبادرة خلال الفترة الماضية أكثر 19 ألف شاب وفتاة وتم توفير 16الف فرصة عمل فى العديد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص.



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وقرر وزير الشباب والرياضة التوسع فى أماكن ومجالات المبادرات ليتم تنفيذها فى أكثر من 500 مركز شباب إلى جانب مراكز التعليم المدنى فى جميع المحافظات .

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وترتكز المبادرة على تطوير مهارات الشباب وفقا لمتغيرات سوق العمل ومحو الأمية الرقمية وتوفير فرص التدريب وبناء القدرات وتوفير فرص عمل .

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة لديها إمكانات فنية وبنية تحتية شبابية متميزة للغاية فى مقدمتها 4300 مركز شباب موزعة على جميع قرى ونجوع ومدن محافظات الجمهورية يتم تسخيرها للشباب المصرى مشيرا ان القيادة السياسية تراهن على الشباب المصرى وترى فيه الركيزة الاساسية لكافة خطط التنمية المستدامة وتبني عليه طموحات وتطلعات الدولة المصرية لبلوغ رؤيتها 2030.

واستمع واجاب وزير الشباب على العديد من تساؤلات واستفسات الشباب حول المشروع وغيره من مشروعات وأنشطة الوزارة فى مجالات ريادة الأعمال وتدريب الكوادر الشبابية بما يتناسب مع متطلبات ومتغيرات سوق العمل واليات محو الأمية الرقمية ، وعبر العديد من الشباب عبر التواصل الالكتروني مع وزير الشباب عن شكرهم للوزارة وحرصها على تقديم الدعم والرعاية لآلاف الشباب الراغبين فى تطوير إمكاناتهم وقدراتهم الوظيفية والمهنية بما ساعد آلاف منهم على الالتحاق بسوق العمل .