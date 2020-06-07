شكرا لقرائتكم اللجنة الطبية تجتمع بموظفى اتحاد الكرة للتوعية ضد فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقدت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان إجتماع مع موظفي اتحاد الكرة فى حضول وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية للتوعية بفيروس كورونا ، وكيفية مواجهة هذا الفيروس بعد انتشاره مؤخرا بكثرة فى مصر.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن الإصابات بفيروس كورونا لحالة واحدة فقط ، بينما الباقي سليم ولم يتعرض لإصابة بفيروس كورونا كما يتردد.

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أرسلت عدد من الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خطاباً إلى سكرتير عام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يطالبون فيه إقامة انتخابات اتحاد الكرة فى أسرع وقت وتعظيم دور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وتضمن الخطاب، الذى تم توزيعه على الأندية بالاتفاق بينهم للتوقيع عليه، اتهام اللجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجناينى بالمماطلة وعدم اتخاذ الخطوات اللازمة وإعلان خارطة الطريق لعمل الانتخابات.

كما تضمن الخطاب أن المادة 19 من لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة المصري تنص على أن الجمعية العمومية تمثل السلطة التشريعية العليا ويجب أن تجتمع الجمعية العمومية بانتظام ، خاصة أنه لم يتم منذ أكثر من موسمين وآخرها الاجتماع الذى عقد فى عهد مجلس اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة ولم يتم إرسال قرارات الجمعية العمومية وقتها إلى جانب تولي اللجنة الخماسية عملها فى أغسطس الماضي ولم تجتمع باللجنة أيضا.