مصيلحي لاتحاد الكرة: 14 ناديا رفضوا استكمال الموسم.. فلماذا لا نحسم الموقف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري إن هناك 14 ناديا من دوري WE المصري أرسلوا خطابات إلى اتحاد الكرة وللوزير أشرف صبحي أبدوا خلالها رفضهم بشأن استكمال المسابقات المحلية، مناشدا الجبلاية بعقد جلسة مع الوزير أشرف صبحي لحسم مصير المسابقة.
وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت قال مصيلحي: "إلى الآن لم تأتينا تعليمات بشأن موقف الدوري، أرقام الإصابات بفيروس كورونا في تزايد، نتمنى السلامة للجميع بكل تأكيد".
وأضاف: "إذا قررت الدولة استكمال النشاط الرياضي فسيتم إبلاغ الوزير بذلك وبدوره سيبلغ اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بوضع تصوراتها لاستكمال الموسم.. فلماذا لا نتم تلك الخطوة الآن؟".
وتابع: "اتحاد الكرة هو المسئول عن عقد جلسة بين الأندية والوزير، وخلال تلك الجلسة يمكننا مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالدوري سواء بالاستكمال أو الإلغاء ووضع تصور يتم تطبيقه".
وواصل: "وضع الدوري الحالي، الأهلي يبتعد بالصدارة يليه المقاولون العرب، أرى أنه من الظلم أن الأندية التي اجتهدت ووصلت إلى المربع الذهبي ترى نفسها خارج المنافسة الأفريقية الموسم المقبل".
وأتم قائلا: "بالتأكيد القرار صعب، ولكن الجلسة هي التي ستحسم الأمر".
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