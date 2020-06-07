مصيلحي: مرتضى وافق على تتويج الأهلي بلقب الدوري.. لكن الوضع تغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لم يمانع منح لقب دوري WE المصري للنادي الأهلي، إلا أنه تراجع فيما بعد.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال مصيلحي: "هناك 14 ناديًا خاطبوا اتحاد الكرة المصري ووزير الرياضة أشرف صبحي للإعلان عن رفضهم استكمال بطولة الدوري في ظل الظروف الحالية".

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وأضاف مصيلحي: "الزمالك لم يمانع تتويج الأهلي بلقب الدوري في بداية الأمر، لكن بعد ذلك تغير الوضع".

وتابع: "أناشد اتحاد الكرة بعقد جلسة مع الأندية لوضع التصورات المتاحة بشأن الموسم سواء بالاستكمال أو الإلغاء".

وبسؤاله عن موقف الاتحاد قال: "بالتأكيد كل نادٍ سينظر لمصلحته بغض النظر عما إذا كان قراره سيخدم الأهلي أم الزمالك".