أسطورة ليفربول: فيرنر لا يشبه صلاح أو ماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يرى الأسطورة روبي فاولر، لاعب ليفربول السابق أن الألماني تيمو فيرنر، لاعب لايبزيج لا يتناسب مع الفريق الإنجليزي، لافتًا إلى أنه لا يشبه محمد صلاح أو ساديو ماني، ثنائي الريدز.

وارتبط فيرنر بالانضمام إلى صفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما جذب الألماني الشاب اهتمام ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين.

وبحسب ما ذكرته التقارير الأوروبية خلال الساعات القليلة الماضية فإن فيرنر اقترب من الانتقال إلى ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي الإنجليزي.

وخلال مقاله المنشور على صحيفة "ميرور" البريطانية، قال فاولر إن فيرنر لا يشبه صلاح، ماني أو روبيرتو فيرمينو من حيث الجودة.

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وأضاف: "لقد سمعت الضوضاء المحيطة باللاعب تيمو فيرنر في الأسابيع الأخيرة، لكنني لست من المعجبين به".

وتابع: "أعلم أنه لاعب موهوب، لكن السؤال هنا هل فيرنر يصل إلى مستوى ثلاثي هجوم ليفربول الحالي؟ بالنسبة لي الإجابة لا".

وواصل: "لقد كانت هناك شائعات كثيرة حول وجهته المقبلة منذ شهور، وكان ليفربول ضمن الأسماء المطروحة".

وأكمل: "لقد رأيت أيضًا الانهيار من قبل بعض مشجعي ليفربول عندما أدركوا أنه قد لا ينتقل إلى آنفيلد".

وأردف: "لقد شاهدته عدة مرات، أُعجبت ببعض الأشياء التي يقوم بها، لكن هل له تأثير بارز خلال المباريات التي يشارك بها؟، هل يشبه اللاعبين المتواجدين في ليفربول؟ ليس في الريدز، لكن ربما في تشيلسي".