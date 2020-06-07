سيتين يكشف استعدادات برشلونة لمواجهة ريال مايوركا بالليجا

كشف كيكي سيتين المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، آخر استعدادات الفريق الكتالوني، استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري الإسباني، بعد فترة توقف لأكثر من شهرين منذ مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا.

وبدأ سيتين حديثه عن أحوال لاعبي برشلونة في حوار مع موقع ناديه الرسمي، وقال: "الفريق بحالة جيدة جدًا بعد كل المجهود الذي بذلناه

على مدار الفترة الماضية، سنحتاج إلى أسبوع آخر من أجل استعادة حالتنا البدنية قبل العودة إلى المباريات الرسمية، لكن الجميع متحمس لاستئناف النشاط من جديد".

وأضاف: "لدينا طموح ودوافع كاملة من أجل السعي وراء الفوز بالبطولات في نهاية الموسم الحالي، علينا التأقلم

مع عودة الدوري بعد غياب خاصة في ظل غياب الجماهير وهو ما سيؤثر على اللاعبين بنسب مختلفة".

وعن عودة سواريز: "كان أمامه مدة كافية وإضافية من أجل التعافي من الإصابة، أصبحت لياقته جيدة، سنرى أداءه في المباريات، لكنني واثق في استعادته لمستواه بعد أول 3 مباريات".

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مايوركا يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الليجا في أول مباراة للفريق الكتالوني مع عودة النشاط الرياضي مرة أخرى في إسبانيا.