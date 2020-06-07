نجم المنتخب السابق يحذر من تجنيس عمر مرموش

حذر ياسر رضوان نجم المنتخب الوطني السابق، من إمكانية تجنيس عمر مرموش مهاجم فريق فولفسبورج الألماني، لافتًا لأهمية استدعاءه للمنتخبات الوطنية في أقرب فرصة.
وصعد نادي فولفسبورج مرموش للفريق الأول من الفريق الرديف ، وكانت أول مباراة يتواجد فيها مع فريقه أمام أوجسبورج ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرينمن الوندسليجا، قبل أن يسجل مشاركته لأول مرة أمام باير ليفركوزن، كبديل.
وأضاف ياسر رضوان:" اتابع عمر مرموش هو يسير بشكل جيد، وفولفسبورجمن الفرق الكبرى بالدوري الألماني، سيكون داعم جيد مع مصطفى محمد مع المنتخب الأولمبي، أو الوطني الأولفي المستقبل".
وتابع رضوان:" مرموش لديه سرعة وقوة جيدة، كما أنه مهاجم قوي، لكن علينا الحذر من إمكانية تجنيسه واستدعاءه في أقرب فرصة"
وواصل:" تصعيده للفريق الأول أمر جيد، عليه أثبات نفسه وتواجده، للظهور وزيادة قيمته التسويقية، للانتقال لأحد أندية كبار أوروبا في المستقبل ".
وانتقل مرموش لصفوف نادي فولفسبورج في عام ٢٠١٧، قادمًا من وادي دجلة.
ويحتل فولفسبورج المركز السابع برصيد 42 نقطة .
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