ميدو ينتقد إقحام لاعبين صغار في صراعات شخصية

انتقد أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك الأسبق إقحام اللاعبين الصغار في السن من أولاد النجوم الكبار في حروب كرة القدم، مشددًا على أن ذلك سيعود على صاحبه بنتائج عكسية. وأشاد ميدو بمستوى مصطفى نجل أحمد شوبير حارس الأهلي السابق وكذلك سيف نجل فاروق جعفر المدير الفني السابق للزمالك، أحمد شوبير حارس الأهلي السابق وكذلك سيف نجل فاروق جعفر المدير الفني السابق للزمالك، وقال ميدو عبر "تويتر": "إقحام أولاد صغيرة في الحروب واحدة من الأشياء التي أؤمن أنها ترد، هؤلاء الأولاد ليس لهم أي ذنب، كل ذنبهم أنهم ولدوا أبناء لنجوم، هذا يمثل عليهم ضغوطا نفسية كبيرة من الأساس، مصطفى شوبير حارس مرمى مميز جدا بعيدا عن والده، وسيف جعفر لاعب مميز جدا بعيدا عن والده.. حرام!!". الأشياء التي أؤمن أنها ترد، هؤلاء الأولاد ليس لهم أي ذنب، كل ذنبهم أنهم ولدوا أبناء لنجوم، هذا يمثل عليهم ضغوطا نفسية كبيرة من الأساس، مصطفى شوبير حارس مرمى مميز جدا بعيدا عن والده، وسيف جعفر لاعب مميز جدا بعيدا عن والده.. حرام!!".

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