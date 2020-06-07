عمر مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج أمام فيردر بريمن

تواجد المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء فريق فولفسبورج، خلال المباراة التي ستجمع بين فريقه و فيردر بريمن، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الألماني "الوندسليجا".
شهدت قائمة فولفسبورج تواجد مرموش ضمن اللاعبين الاحتياط خلال المباراة التي ستنطلق أمام فيردربريمن، لتكون المباراة الخامسة على التوالي التي يتواجد فيها مرموش مع الفريق الأول منذ تصعيده.
تواجد مرموش لأول مرة مع فريقه خلال مباراة اوجسبورج ضمن الجولة السادسة والعشرين من منافسات البوندسليجا،على مقاعد البدلاء، ثم مباراة بوروسيا دورتموند، قبل ان يشارك للمرة الأولى كبديل امام باير ليفركوزن، كما تواجد في بقائمة مباراة فرانكفورت وحاليًا فيردر بريمن.
وانتقل مرموش لصفوف نادي فولفسبورج في عام ٢٠١٧، قادمًا من وادي دجلة، ليلعب مع الفريق الرديف ويتألق بشكل جيد.
يحتل فولسبورج المركز السابع برصيد 42 نقطة .
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