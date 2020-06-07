بايرن ميونخ يقترب من حسم لقب الدوري الألماني

اقترب بايرن ميونخ من إحراز لقب الدوري الألماني، حيث ابتعد بصدارة البوندسليجا برصيد 70 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مطارده بوروسيا دورتموند، وذلك قبل 4 جولات من النهاية.

وبحسب شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن بايرن ميونخ سجل 90 هدفاً

بعد مرور 30 جولة من الدوري الألماني خلال الموسم الراهن 2019/20، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ البطولة.

وفي نفس السياق، قالت الشبكة المذكورة: "ولا مدرب شهد تسجيل فريقه لأهداف في

أول 20 مباراة له في البوندسليجا أكثر من هانس فليك مع بايرن ميونخ، حيث سجل الفريق تحت قيادته حتى الآن 65 هدفاً".

تجدر الإشارة إلى أن روبرت ليفاندوفسكي نجح في الوصول إلى 300 هدف في الدوريات الأوروبية منذ بداية مسيرته الاحترافية، وذلك عندما سجل الهدف الرابع في لقاء أمس ضد ليفركوزن.