مصطفى شوبير يسخر من تصريحات مرتضى منصور

حرص مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، ونجل الإعلامي أحمد شوبير، على الرد على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والتي قال فيها أن اللاعب يتقاضى 5 ملايين جنيهًا في الموسم الواحد.

رد مصطفى شوبير، بعد ساعات من تصريحات رئيس الزمالك، حيث رد عبر صفحته الرسمية بفيديو ساخر، ونشر حارس الأهلي الشاب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع

فيديو من فيلم "آسف على الإزعاج" للفنان أحمد حلمي.

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد أعلن قيد مصطفى شوبير في القائمة الإفريقية للفريق هذا الموسم، قبل أن يتم الإعلان بعد ذلك بعدة أسابيع رحيل شريف إكرامي بشكل رسمي نهاية الموسم الجاري.