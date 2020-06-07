كافو يثني على موهبة ارلوند نجم ليفربول

اثنى كافو اسطورة المنتخب البرازيل، على ترينت الكسندر ارنولد، الظهير الأيمن الشاب، لفريق ليفربول الانجليزي. وأضاف كافو في تصريحاته للموقع الرسمي للفيفا:" ارنولد لاعب موهوبة واحب ان اشاهده، هو مميز فنيًا وعنده جودة عالية ، أسلوبه برازيلي باللعب، وانا احب مشاهدته ". وعنده جودة عالية ، أسلوبه برازيلي باللعب، وانا احب مشاهدته ".

وتابع اسطورة منتخب البرازيل:" بقاءه مع ليفربول وهو فريق رائع سيساعده على التطور أكثر، هو مميز ولديه موهبة نادرة ، وإذا واصل هذه الطريقة سيكون واحد من أفضل اللاعبين بالعالم". أكثر، هو مميز ولديه موهبة نادرة ، وإذا واصل هذه الطريقة سيكون واحد من أفضل اللاعبين بالعالم". ويعد ارنولد من اللاعبين الواعدين ، ويظهر ارنولد مع الريدز منذ تصعيده مع الفريق الأول بمستويات طيبة على الرغم من صغر سنه ٢١ عامًا.

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