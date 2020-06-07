شطرنج وادي دجلة الأفضل في مصر وأفريقيا

أعلنت مجموعة أندية وادي دجلة عن حصول أكاديمية أحمد عدلي للشطرنج على شهادة اعتماد الاتحاد الدولي للشطرنج، لتكون واحدة من أفضل 21 أكاديمية معتمدة حول العالم، والأكاديمية الوحيدة في مصر وأفريقيا التي تحصل على هذه الشهادة.

ويعد ذلك الاعتماد وتلك الشهادة هي الأهم والأصعب بالحصول عليها لأكاديميات الشطرنج عالميا، إذ أنه للحصول عليها تقدمت الأكاديمية بطلب

للجنة المدربين والأكاديميات في الاتحاد الدولي والذين بدأوا في اختبار النظم والمناهج المتبعة ونظام تقييم المتدربين، ثم مقابلة المدربين والقائمين على الأكاديمية للتأكد من أنهم على مستوى احترافي عالي، وأخيرا تم مقابلة رئيس الجهاز الفني للأكاديمية البطل العالمي أحمد عدلي لتقرير النتيجة نهائيا.

وفي هذا الصدد أشاد طارق راشد، رئيس أندية وادي دجلة، بالمجهود الرائع الذي قام به القائمين على أكاديمية وادي دجلة عدلي للشطرنج، كما قال " للتأكد من حصولنا على الشهادة، قمنا بإجراء اختبارات شهرية لجميع الطلاب".

وأضاف "كما قمنا بتنفيذ تقييم شهري تم عمله خصيصًا لملائمة قواعد اختيار وتقييم الإتحاد الدولي للشطرنج كما أكد استمرارنا في استخدام منهجنا الناجح ونظام التقييم الخاص بنا، والحفاظ على تدريب كافة المدربين وتطوير معارفهم ومهاراتهم ومواصلة صنع أبطال جدد ".