صور.. توافد أعضاء نادي الزمالك لتسديد الاشتراكات

استمر توافد أعضاء نادي الزمالك منذ صباح اليوم الأحد، على مقر الاشتراكات وذلك لتسديد قيمة تجديد العضوية منذ فتح باب التجديد والمستمر حتى نهاية يونيو الجاري.

وتم تحديد غرامة مالية بقيمة 1000 جنيه في حالة تخطي الموعد الذي تم الإعلان

عنه.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي قد قرر إعفاء الأعضاء من غرامة عدم حضور الجمعية العمومية الأخيرة فى حال تسديد الاشتراك في العشر أيام الأولى من فتح باب

التجديد بداية يونيو الجاري.

كما حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على متابعة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا حيث تم تخصيص خيمة للأعضاء لفتح باب الاشتراك، بداية من تعقيم النادي بأكمله واتخاذ كل الإجراءات الوقائية للأعضاء وموظفي النادي بارتداء ماسك الوجه الطبي وتوفير المسافات اللازمة بين كل عضو والآخر.